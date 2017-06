Dinsdag start fase 2 werken Brusselsesteenweg (N202) in Grimbergen

Dinsdag 6 juni start het Agentschap Wegen en Verkeer met de tweede fase van de werken op de Brusselsesteenweg (N202) in Grimbergen. Die werken situeren zich tussen het kruispunt met de Lagesteenweg en dat met de Triohofstraat, aan. De omleiding voor het lokale verkeer via de Spaanse Lindebaan blijft behouden.

Waterdichting is afgewerkt

Sinds 2016 wordt er gewerkt aan de Brusselsesteenweg in Grimbergen. De eerste fase is intussen voltooid. De vertraging door de problemen met de waterdichting van de duiker kon worden beperkt omdat er snel een onderaannemer is gevonden die met de juiste techniek de waterdichting heeft kunnen afwerken. Ook de overige laatste werken zijn ondertussen klaar: de boordstenen zijn geplaatst, de rijweg bovenop de duiker is volledig opgebouwd en de asfaltering tussen de Wovertemsesteenweg en de Lagesteenweg is gebeurd. Ook de toplaag van het fietspad tussen de De Merodestraat en de Spaanse Lindebaan is in rode asfalt afgewerkt. De nutswerken die nog moesten gebeuren ter hoogte van de duiker zijn samen met de andere werken afgerond.

Fase 2: tussen Lagesteenweg en Triohofstraat

Op 6 juni start de aannemer met de werkzaamheden tussen het kruispunt met de Lagesteenweg en dat met de Triohofstraat (fase 2). Net zoals in de eerste fase vernieuwt de aannemer de riolering en de rijweg en worden er fietspaden aangelegd. Ter hoogte van de Luiaardweg wordt er ook een keermuur gebouwd. Maar voor die werken kunnen starten, moeten eerst de nutsmaatschappijen hun leidingen in de ondergrond nog verplaatsen. Volgens de huidige planning duren de werken van deze fase tot eind oktober 2017. Daarna schuiven de werkzaamheden op naar fase 3, ter hoogte van het kruispunt met Speelbroek en de De Merodestraat.

(c) Agentschap Wegen en Verkeer



Bereikbaarheid en omleidingen

Tijdens de werken van fase 2 kan het bestemmingsverkeer steeds tot aan de werfzone rijden. Daarnaast is er een lokale omleiding via de Spaanse Lindebaan aangeduid. Fietsers volgen een omleiding via Speelbroek en de Lagesteenweg. Het doorgaand verkeer moet de omleiding volgen via de R0, A12 en de Wolvertemsesteenweg (N211). Wie op de hoogte wil blijven kan zich inschrijven voor een nieuwsbrief op www.wegenenverkeer.be/grimbergen . Via deze weg verspreidt Wegen en Verkeer regelmatig nieuwe updates.