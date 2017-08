Dirck Schoeters uit Sterrebeek is gepassioneerd re-enactor

Dirck Schoeters uit Sterrebeek is een re-enactor die vorig weekend deelnam aan de herdenking van de Slag om Passendale. Het kasteeldomein in Zonnebeke werd helemaal omgewoeld tot een slagveld, zoals het er 100 jaar geleden uitzag. Dirck kroop in de huid van een Duitse soldaat en trok ten strijde tegen de geallieerden.

Dirck Schoeters is een gepassioneerd re-enactor, hij wil alles waarheidsgetrouw nabootsen en daarvoor studeert hij gemiddeld 1 uur per dag. Al van kleins af is hij gefascineerd door de eerste wereldoorlog en zo begon hij een verzameling van kostuums, gasmaskers, handganaten,... uit te bouwen. Maar om de geschiedenis nog beter te begrijpen, schuimt hij al 15 jaar re-enactments af in heel Europa. Dirck zit als enige buitenlander in een Duitse re-enactorsgroep.

Straks een potret van deze fascinerende man in ons zomermagazine Cockail.