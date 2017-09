Dirigent Gaston Coppye overleden

Muzikant en dirigent Gaston Coppye uit Sint-Pieters-Leeuw is dinsdag overleden. Gaston Coppye was 50 jaar beroepsmuzikant en 40 jaar dirigent. Een paar weken geleden nog kreeg hij van de Vlaamse muziekfederatie Vlamo het gouden dirigeerstokje als bekroning voor zijn carrière.

Gaston Coppye was van 1973 tot 2012 de eerste hoornist bij de filharmonie van Antwerpen. Hij gaf ook les aan de muziekacademie van Sint-Agatha-Berchem en de kunstacademie van Brussel. Daarnaast dirigeerde hij tal van fanfares en harmonieorkesten.

In 2015 kreeg Gaston Coppye de Leeuwse Cultuurprijs en deze maand nog de gouden dirigeerstok van Vlamo. Die werd hem overhandigd tijdens een promenadeconcert op de kiosk op de Grote Markt in Halle. Daar dirigeerde hij ook een laatste maal de Koninklijke Maatschappij Sint-Cecilia Sint-Pieters-Leeuw.

Dinsdag is hij overleden aan de gevolgen van een slepende ziekte. De uitvaart van Gaston Coppye vindt zaterdag om 11u30 plaats in de basiliek van Halle. Het zangkoor Alauda uit Sint-Pieters-Leeuw, waar hij ook dirigent van was, zal zingen tijdens de plechtigheid.