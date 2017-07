Dirk Vanderlinden (Herne) lanceert vijfde thriller

De Vandiesel Company in Brussel is een supranationaal team dat door verschillende overheden wordt ingehuurd om in heel Europa kritieke situaties op te lossen. Het team bestaat uit drie vrouwen en vijf mannen met een heel verschillende achtergrond. The Vandiesel Company is de spil van de thrillers van Dirk Vanderlinden uit Herne. Het Charles Mysterie is zijn vijfde boek. “Dit keer gaat het over een megalomane zakenman die zijn bedrijf verkocht heeft. Maar hij wordt opgejaagd door de overnemers. Enerzijds wil hij ontsnappen aan die druk maar anderzijds heeft hij zelf een groots en snood plan dat hij in Brussel ten uitvoer wil brengen. En om dat te kunnen doen is hij ervan overtuigd dat hij het DNA van beroemde mannen uit de geschiedenis nodig heeft met de voornaam Charles, zoals dat van Charles Darwin, Charles Lindbergh, Charles Bukowski en Charly Chaplin", aldus Vanderlinden (foto links).

Via een aantal grafschendingen raakt de Vandiesel Company verwikkeld in het Charles Mysterie. De gebeurtenissen volgen mekaar op in razendsnel tempo en brengen ons naar Zuid-Frankrijk, Cognac, de Schotse hoofdstad Edinburgh en Berlijn. Maar het centrum van Brussel blijft toch het middelpunt van de actie. Het Charles Mysterie staat garant voor uren leesplezier vol spanning, actie en waanzin, kortom een ideaal vakantieboek.

En Dirk Vanderlinden is erg ambitieus. Momenteel werkt hij aan een computerspel, een app en een gezelschapspel. Maar hij broedt ook op een Vandiesel stripverhaal, een kledinglijn en zelfs een Vandieselcafé én hij meent dat zijn thrillers zich uitstekend lenen om te verfilmen. Meer hierover vanavond in Cocktail.

Het Charels Mysterie is verschenen bij Borgerhoff & Lamberigts. Dirk Vanderlinden doet een aantal boeken cadeau aan de kijkers van Cocktail. Klik op onderstaande advertentie en maak kans!