Dirk Willem kandidaat-burgemeester in Bever

Schepen en OCMW-voorzitter Dirk Willem (vierde van rechts, met rood T-shirt) wordt lijsttrekker van Thuis in Bever-Chez nous à Biévène, de tweetalige lijst waarmee de huidige Beverse meerderheid in oktober naar de burger trekt. Opvallend: Willem is de enige overblijver van de huidige Beverse bestuursploeg. Patrick Capiau wordt lijstduwer.

De Beverse politiek staat voor een gedaanteverwisseling. Nadat burgemeester Luc Deneyer eerder al aankondigde te stoppen met de Beverse politiek, houden ook schepenen Christian Krikilion en Marleen Flament én gemeenteraadslid Michel Debleser het voor bekeken. Alle CD&V-ers staan niet meer op de lijst ‘Thuis in Bever – Chez nous à Biévène.’

Op die tweetalige lijst – die verbonden blijft met CD&V maar ook een eigen Beverse koers wil varen – staan dus heel wat nieuwe gezichten. Naast Dirk Willem zijn Patrick Capiau en Kristof Cattie de enige overblijvende namen van de CD&V-lijst uit 2012. Voor de rest vooral veel jonge kandidaten. Een bewuste keuze, want de partij wil namelijk een nieuwe generatie klaarstomen die voor een modernere politiek moet staan.

‘Thuis in Bever-Chez nous à Biévène’ neemt het in Bever op tegen Open voor de Mens, dat in 2012 verrassend bijna vanuit het niets 5 zetels binnenhaalde. De overige 6 zetels gingen toen naar de CD&V. Mogelijk krijgen beide lijsten zes jaar later meer concurrentie, want ook N-VA en Groen zouden plannen hebben voor een lijst in Bever.

Foto: Facebookpagina Thuis in Bever-Chez nous à Biévène