Disovery Day bij Videohouse Vilvoorde

Het mediabedrijf Videohouse in Vilvoorde gooide vrijdag de deuren open voor het grote publiek. Iedereen die actief is in de wereld van de televisie en de film kon er op een interactieve manier kennis maken met de nieuwste hedendaagse technieken en een blik werken in de toekomst van de media.

Videohouse, een onderdeel van Euro Media Group, is marktleider in België op het gebied van audiovisule faciliteiten. Het bedrijf levert diensten aan de tv-sector (onder meer ook aan RINGtv) zoals cameraploegen, studio’s en postproductie. Zo capteerde het bedrijf onlangs exclusief het bezoek van Trump aan België. Maar ook internationaal is Videohouse een veelgevraagde partner voor grote televisie-evenementen zoals bijvoorbeeld de Olympische Spelen en het Eurovisiesongfestival.

Wie wou achterhalen wat het bedrijf allemaal in zijn mars had, kon vrijdag terecht op de Videohouse Discovery Day. Iedereen uit de sector kon er kennismaken met de nieuwste hedendaagse technieken en een blik werpen in de toekomst van de media. Ook Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) was op de afspraak en benadrukte het belang van Videohouse voor de Vlaamse audiovisuele sector.