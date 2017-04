Dit jaar wellicht geen Marktrock in Vilvoorde

De eerste editie van Marktrock Vilvoorde was vorig jaar een schot in de roos. Bijna 3000 mensen zakten toen af naar het stadscentrum voor de optredens van onder meer Stan Van Samang, Clouseau en K3.

Herbekijk hier ons verslag van vorig jaar:

Het Vilvoordse stadsbestuur was zelf ook heel tevreden en wil in de toekomst zeker nog nieuwe edities laten plaatsvinden, maar deze zomer zal dat wellicht niet lukken. Door de verschillende werken in de stad, vooral die op de Grote Markt, is er te weinig parkeerplaats. Ook de bereikbaarheid en de beveiliging zouden problematisch zijn. Vilvoorde heeft een overeenkomst voor vier jaar met Live Entertainment, de organisator van Marktrock. Volgens Bonte kan de stad dan ook gewoon de draad weer oppikken in de zomer van 2018.