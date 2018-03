Dit najaar misschien nieuw commissariaat in Pajottenland

Als alles volgens plan verloopt, komt er dit najaar wellicht een nieuw commissariaat in Kester, bij Gooik. De procedure voor de bouw sleepte jaren lang aan, maar nu staat niets de bouw nog in de weg.

De plannen voor een nieuw politiehuis zijn al 16 jaar oud. Aanvankelijk bestond het idee om een nieuw commissariaat te bouwen op de plaats van het huidige, in de Bruneaustraat in Gooik. Maar dat plan werd afgevoerd en er werd gezocht naar een stuk grond in de buurt om een nieuwbouw te kunnen realiseren.

Uiteindelijk viel de keuze op een terrein aan de Edingsesteenweg in Kester. Dat terrein werd al gevonden in 2016. Maar toen begon een lange procedureslag van de vorige en huidige eigenaars van de gronden. Zo was er protest tegen het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) en konden de eigenaars zich ook niet vinden in het financiële voorstel ter compensatie van de onteigende gronden.

Maar nu zijn al die procedures van de baan. Op 19 april is er een projectvergadering, waarna de bouwvergunning kan wroden aangevraagd. Als alles goed gaat, kan in het najaar worden gestart met de bouw van het nieuwe commissariaat.