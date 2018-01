Dit waren de helden van 2017

1 Gerlant Van Berlaer

Spoedarts Gerlant van Berlaer uit Grimbergen nam het in februari op voor zijn Iraanse collega professor Ahmadreza Djalali die in zijn thuisland ter dood is veroordeeld op beschuldiging van samenwerking met vijandelijke staten. Van Berlaer, gaf ooit samen met Djalali les aan dokters die zich bijscholen in rampengeneeskunde en is de stuwende kracht achter een petitie waarmee de vrijlating van de Iraanse arts wordt geëist.

2 Remco Evenepoel

Hij leek voorbestemd om voetbalprof te worden, maar vorig jaar koos Remco Evenepoel uit Schepdaal resoluut voor het wielrennen. Een opmerkelijke keuze want in 2016 was de 17-jarige Remco nog de kapitein van Anderlecht en de Rode Duivels.

3 Jimmy Verstraete

Jimmy Verstraete uit Halle, die in 2015 in een rolstoel belandde na en motorongeval, is vorig jaar ontwerper geworden van hulpmiddelen om rolstoelgebruikers minder afhankelijk te maken.

4 Nina Butera

Nina Butera uit Sint-Pieters-Leeuw een nachtegaal noemen is een understatement. Het meisje kan zingen en hoe. Nina – amper 13 – bracht in 2017 haar eerste singel uit: ‘Dacing on my own’. Deze cover van Robyn betekende ook haar doorbraak

5 Leerlingen Ten Bos Merchtem

In de gemeentelijke basisschool ‘Ten Bos’ in Merchtem organiseerden de leerlingen enkele benefietacties om de vervoerskosten te betalen van Ali. Deze jonge vluchteling uit Syrië pendelde dagelijks van Geraardsbergen naar Merchtem om er zijn lagere school te kunnen afmaken.