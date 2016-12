Dit was 2016!

6. Bakkerij Vermoesen uit Affligem vernield door ontploffing

Op juli was er een ontploffing geweest bij bakkerij Vermoesen in Hekelgem (Affligem). Eén werknemer werd afgevoerd naar het ziekenhuis. De schade aan de bakkerij op de Brusselbaan was enorm groot.

7. 17-jarige Chloe Glanowski uit Hoeilaart wint Top Model Belgium

Op 23 januari won Chloe Glanowski Top Model belgium. En dus mag de 17-jarige uit Hoeilaart al luidop dromen van een carrière in de modellenwereld. De wedstrijd ‘Top Model Belgium’ was enkel in Wallonië te zien op televisie maar geldt als een absolute topwedstrijd in Europa.

8. Affligemnaar zet topprestatie neer tijdens Marathon des Sables

Op 23 april praatte RINGtv met Pieter Krauch uit Affligem. Hij was toen net terug thuis na het avontuur van zijn leven. Pieter nam deel aan de Marathon des Sables. 257 km lopen door de woestijn. Pieter deed het en hoe? Van de 1200 deelnemers werd hij 94ste. Later dit jaar belandde hij in een coma na een incident in een discotheek in Menen. Pieter loopt ondertussen opnieuw en dat is -na wat hij heeft gemaakt- een onwaarschijnlijke prestatie.

9. Femke Van Den Driessche uit Ternat: "Ik wist niets van die fiets!"

Femke Van Den Driessche uit Ternat werd eind januari op het WK veldrijden voor beloften in Zolder betrapt met een motor in de fiets. Ze heeft altijd haar onschuld staande gehouden maar ze kreeg toch een schorsing van 6 jaar en een boete van 18.000 euro. Intussen is ze gestopt met veldrijden

10. Noodopvang na aanslag op luchthaven Zaventem

Na de aanslag op de luchthaven van Zaventem op 22 maart werden alle reizigers die gestrand waren op Brussels Airport opgevangen in de sporthal van de gemeente. RINGtv sprak er met slachtoffers en familieleden.