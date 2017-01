Dit was 2016! (2)

Dit zijn de best bekeken reportages in 2016. Door deze verhalen waren jullie m.a.w. het meest geraakt.

1. Opnieuw noodweer over Vlaams-Brabant

Op 6 juni kreeg onze regio af te rekenen met een noodweer. Vooral Halle en Sint-Pieters-Leeuw kregen het zwaar te verduren.

2. Leerlingen Don Bosco verrassen zieke medestudent met videoclip.

In Halle hebben de leerlingen van de 3de graad TSO van het Don Bosco-instituut op 29 november een medestudent, die lijdt aan leukemie, verrast met een videoclip en een lekkere taart. Ze hadden hun collega sinds het einde van vorig schooljaar niet meer gezien.

3. Sterrenrestaurant Bistro Margaux uit Dilbeek gaat dicht

Het sterrenrestaurant Bistro Margaux uit Sint-Martens-Bodegem gaat dicht. En dat is opmerkelijk want chef-kok Thomas Locus kreeg opnieuw een ster in de nieuwste Michelingids. Maar Locus wil nu op dezelfde locatie een brasseriekeuken openen.

4. Anne Cornut uit Vilvoorde is de bekendste megablogster van Vlaanderen

In KrisKras maakten we begin dit jaar kennis met Anne Cornut uit Vilvoorde. Zij heeft 5 kinderen en is de bekendste mamablogster van Vlaanderen.

5. Dit was oorlogsgebied, getuigden brandweer op RINGtv

"Wat we op 22 maart zagen, vergeten we nooit meer. Dit was oorlogsgebied in eigen dorp", dat vertelden vier brandweermannen van de zone Vlaams-Brabant West na de aanslagen op RINGtv.