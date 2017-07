Dit weekend: sterren kijken bij Volkssterrenwacht MIRA

Ook dit jaar doet Volkssterrenwacht MIRA in Grimbergen mee met het internationale sterrenkijkinitiatief ‘Nacht van de Sterren’. In dit jubileumjaar (in september wordt MIRA 50) verdubbelt Mira het aanbod.

Bij helder weer kan je op vrijdagavond 28 juli en zaterdagavond 29 juli, maar ook op vrijdagavond 11 augustus en zaterdagavond 12 augustus de prachtige zomersterrenhemel verkennen en dat door de krachtige telescopen en verrekijkers van MIRA.

Vroeg op de avond is de reuzenplaneet Jupiter te zien: wolkenbanden op de planeet, vier van zijn maantjes,... in de telescopen van MIRA toont Jupiter heel wat details. Voor de meeste bezoekers is Saturnus de blikvanger: zeker voor kinderen is het schijfje met de ringen het prototype van hoe een planeet er moet uitzien.

Naast de planeten zijn er de fraaie sterrenhopen, bolhopen, nevels, dubbelsterren en knalrode koolstofsterren. Wie morgen of overmorgen langsgaat, zal bij het begin van de avond ook nog kunnen genieten van een fijne maansikkel, bomvol kraters, bergen en andere spectaculaire details.

Daarnaast is dit de periode van het jaar om vallende sterren waar te nemen (het grootste deel van de Perseïdenzwerm valt rond 12-13 augustus), dus met wat geluk zie je een paar meteoren voorbijflitsen. En via het radiodetectiesysteem krijg je er met zekerheid ook te horen.

De toegang is vrij, iedereen kan dus gratis komen waarnemen.Enkel als je een multimediavoorstelling willen bijwonen over meteoren en kometen betaal je drie euro.

Volkssterrenwacht MIRA is open van 22u tot 1u. Er zijn voldoende kijkinstrumenten zodat iedereen voldoende lang kan waarnemen.

Nu nog hopen op helder weer.

Meer info via deze link op de website van MIRA.