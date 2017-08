Dit weekend weer StraPatzen in Leeuw en Ternat

Dit weekend kan je weer genieten van Strapatzen in Sint-Pieters-Leeuw en Ternat. Strapatzen staat voor Straattheater in het Pajottenland en de Zennevallei.

In Sint-Pieters-Leeuw kan je vanavond al op iedere hoek van de straat genieten van theater in alle mogelijke vormen: van circus tot mime, clownerie tot dans. Zondag kan je het allemaal beleven in Wambeek (Ternat). Om dit mogelijk te maken, werken vzw Midzomer en CC De Ploter samen met de cultuur- en jeugddienst uit Sint-Pieters-Leeuw. Dankzij die samenwerking kunnen beide gemeenten ook enkele internationale topartiesten naar onze regio halen. Voor een overzicht van alle activiteiten kan je terecht op http://www.strapatzen.be/. Een uitgebreid sfeerverslag krijg je maandag in Cocktail.