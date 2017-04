Dit weekend zware verkeershinder op E40 in Groot-Bijgaarden. Blijf er weg!

Volgend weekend voert het Agentschap Wegen en Verkeer onderhoudswerken uit op de E40 in Groot-Bijgaarden in de rijrichting van Gent. Om de werken te kunnen uitvoeren worden er twee rijstroken ingepalmd. Het verkeer moet dus over één rijstrook maar kan ook gebruik maken van een bypass op de snelwegparking. Het Verkeerscentrum verwacht heel wat verkeershinder en raadt weggebruikers aan om tijdens de werken de E40 richting kust te vermijden.