Divertimando uit Houtem viert 40ste verjaardag

Divertimando, het enige mandolineorkest in de wijde omtrek, begon in 1977. Toen bracht de mandolinespeler Paul Jordens, na een verblijf in onze toenmalige kolonie Congo, een aantal Houtemse families samen met wie hij zijn liefde voor de mandoline kon delen. "Ik heb toen in Houtem een stuk eenzaamheid gevoeld. En om die eenzaamheid te breken ben ik van deur tot deur gegaan, samen met mijn echtgenote. Met de mandoline onder de arm vroeg of men geen lid wilde worden. En dat is formidabel gelukt", vertelt stichter Paul Jordens. Hij dirigeerde Divertimando de eerste 15 jaren. Jean Stockx zorgde enkele jaren voor de opvolging van de wacht, en nu is het al jaren componist en arrangeur Frans Verhoeven die de muzikale leiding heeft. “Ik heb jaren als bassist en trompettist in balorkesten gespeeld. Ik had dus wel wat ervaring met orkesten. Maar een mandolineorkest is toch iets bijzonder. Dat is te straf voor mij. Maar het is natuurlijk een van de mooiste instrumenten. De gevoelens die je daar op kwijt kan, is enorm", aldus huidig dirigent Frans Verhoeven.

Grats vrijkaarten voor verjaardagsconcert

Het repertoire van Divertimando bestaat uit Napolitaanse ballades, filmmuziek, traditionals en bewerkingen van hedendaagse muziek. Komende zaterdag kan je daarvan proeven. Dan speelt Divertimando een verbroederingsconcert met een bevriend Duits accordeonorkest uit Ennepetal in cultuurcentrum het Bolwerk in Vilvoorde. Divertimando schenkt 30 vrijkaarten weg voor het verbroederingsconcert van zaterdag. Wil je er bij zijn, stuur dan een mailtje naar marc.devalck@telenet.be