DNA! trekt alleen naar de kiezer in Dilbeek

“De drijfveer van DNA! was sinds het ontstaan steeds op zoek te gaan naar wat goed is voor Dilbeek. Om die focus voortdurend scherp te houden is het van cruciaal belang om ongebonden te zijn. Dus niet gebonden aan een bepaalde nationale ideologie of belangengroep”, klinkt het in een persbericht van DNA!. Het kartel dat de partij de voorbije twee ambtstermijnen vormde met CD&V in Dilbeek is dus niet meer. De partij bedankt de CD&V voor de fijne samenwerking de voorbije jaren, maar trekt volgend jaar dus op eigen kracht naar de kiezer.