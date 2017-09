Dode karpers in vijver Mariadal Zaventem

In de gemeentelijke vijver van het Park Mariadal in Zaventem zijn ongeveer 20 grote karpers gestorven. Hoe dat komt, wordt nog onderzocht. Vermoedelijk stierven de vissen als gevolg van een vergiftiging door een virus of een bacterie.

De dode vissen werden afgelopen weekend opgemerkt door wandelaars in het park. De karpers dreven dood in de vijver, het ging om volwassen exemplaren.

Hoe de vissen aan hun einde kwamen, is nog onbekend. "Kwaad opzet moeten we in ieder geval uitsluiten", zegt schepen Erik Rennen (N-VA). "De meest waarschijnlijke verklaring is dat de karpers geveld zijn door een virus of door een bacterie." Voor alle zekerheid werd het Agentschap Natuur en Bos op de hoogte gebracht. Het goede nieuws is dat Zaventem zeer binnenkort een 20-tal nieuwe karpers in de gemeentelijke vijver wil loslaten.

