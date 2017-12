Dode wandelaar in waterput Gooik: geen zelfmoord maar moord

Georges Appelmans, de 61-jarige man die in februari 2015 verdween en 3 maanden later dood werd teruggevonden in een waterput in Gooik, is wellicht vermoord. Aanvankelijk ging men er van uit dat het om een wanhoopsdaad ging of dat de man verongelukt was. Dat meldt de krant Het Nieuwsblad.

Georges Appelmans ging die zondag op pad, van Ninove richting Gooik. De man kwam nooit meer thuis. In lmei 2015 vond men zijn lichaam terug in een waterput aan de Drie Egyptenbaan in Gooik. In eerste instantie ging het parket er van uit dat de man een wanhoopsdaad had gepleegd of dat hij per ongeluk in de put gesukkeld was.

De zaak werd bijna gesloten, tot de wetsdokter de speurders wees op het feit dat het water in de longen van de overleden man een heel andere samenstelling had dan die van het putwater. En dus luidt de nieuwe theorie dat het slachtoffer eerst met geweld onder water werd geduwd en dat het lichaam nadien in de put aan de Drie Egyptenbaan in Gooik werd gedumpt. Bovendien bleek ook het borstbeen van het slechtoffer gebroken, wat wijst op geweld. Met andere woorden, het zou gaan om moord en niet om zelfmoord of een ongeluk.

Speurders zijn sinds de nieuwe bevindingen op zoek naar de plek waar de wandelaar is omgekomen. Tijdens de afgelopen maanden werden in verschillende beken en waterputten stalen genomen.