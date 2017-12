De 48-jarige man was bij de firma Van Moer, langs de Cokeriestraat in Grimbergen, aan de slag met een hoogtewerker. Een andere man, die als zelfstandige aan de slag was op het terrein, bediende op dat moment een portaalkraan op de rails langs het kanaal. Uit eerste vaststellingen blijkt dat het motorblok van de kraan tegen de hoogtewerker botste. Door de klap viel de arbeider uit de hoogtewerker een tiental meter naar beneden. De man was op slag dood.