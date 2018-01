Dodelijk ongeval met spookrijder op buitenring in Ruisbroek

Bij een verkeersongeval op de Brusselse buitenring in Ruisbroek is vannacht een bestuurder om het leven gekomen. Een andere werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Na een dodelijk verkeersongeval met een spookrijder op de Brusselse ring was de buitenring ter hoogte van het parkeerterrein in Ruisbroek vanaf 1.30 uur deze nacht versperd.

Twee voertuigen reden vannacht om 1u30 frontaal op elkaar in ter hoogte van het parkeerterrein in Ruisbroek. De spookrijder - een 63-jarige Franse vrouw uit Waterloo - kwam daarbij om het leven. In de andere wagen zat één bestuurder, een 49-jarige man uit Zinnik. Hij moest door de brandweer bevrijd worden en werd in levensgevaar overgebracht naar het Erasmusziekenhuis in Anderlecht.

Rond 5u30 werd de rijbaan opnieuw vrijgemaakt, zodat er geen hinder is voor de ochtendspits. Het parket Halle-Vilvoorde stuurde een verkeersdeskundige en een wetsdokter ter plaatse.

Foto: Mozkito