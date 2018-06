In Brussel is gisteren de laatste procesdag gehouden in de zogenaamde 'puddingmoord' in Pepingen. In 2013 werd een 89-jarige overgrootvader vermoord door zijn zoon, diens dochter en haar echtgenoot. Het drietal mengde xtc in zijn pudding, waarna de man ogenschijnlijk een natuurlijke dood stierf. De moord werd pas maanden later ontdekt. Het parket van Halle-Vilvoorde heeft begrip voor de omstandigheden die geleid hebben tot de moord maar stelt wel dat het uitgelsoten is dat het recht in eigen handen wordt genomen.

Doek is gevallen over proces 'puddingmoord'

Volgens de aanklager gaat het wel degelijk om moord maar zijn er verzachtende omstandigheden. Naar de buitenwereld was het slachtoffer een zachtaardige man die zijn fortuin verdiende in de transportsector. "Maar binnen het gezin handelde hij als een onhebbelijke tiran die op het serfbed van zijn dochter zei dat ze kon doodvallen", aldus de openbaar aanklager. "Jarenlange peserijen en vernederingen, dat kon niet blijven duren. Maar dit was niet de oplossing. Niemand heeft het recht om het recht in eigen handen te nemen."

De 3 beklaagen die terechtstaan zijn de kleindochter van het slachtoffer en haar echtgenoot. De zoon van het slachtoffer stierf in de loop van het onderzoek. Volgens één van de beklaagden waren ze gewoon "op". "We konden niet meer. Toen mijn vrouw voor de zoveelste keer al huilend terugkeerde omdat ze valselijk beschuldigd was van diefstal, was de maat vol." De man kocht xtc, het spul werd in de pudding van de man geplet en stierf, al kwam de moord pas maanden later aan het licht na een toxicologisch onderzoek nadat de politie geruchten had opgevangen over het feit dat er mogelijk meer aan de hand was.

Volgens het parket was er duidelijk sprake van moord. "Maar dit zijn geen psychopaten of gevaarlijke mensen. Er is geen recidivegevaar en dus vorder ik niet de maximumstraf. De pesterijen zijn verzachtende omstandigheden, maar toch moet de rechtbank een straf uitspreken die duidelijk maakt dat de maatschappij niet aanvaardt dat mensen het recht in eigen handen nemen. Ik vraag dan ook om mevrouw te veroordelen tot 13 jaar cel en haar echtgenoot tot 14 jaar cel. Er waren andere oplossingen mogelijk. NIemand is hier beter van geworden."

Vonnis op 28 juni.