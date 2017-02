Don Bosco Leeuw sluit noodgedwongen vleugel door stabiliteitsproblemen

De Don Boscoschool in Sint-Pieters-Leeuw moet noodgedwongen een deel van de lokalen sluiten door stabiliteitsproblemen. Vijf klassen zullen een voorlopig onderkomen krijgen in het oude klooster aan de Garebaan.

“Het zogenaamde blok B van de Don Boscoschool in Sint-Pieters-Leeuw kreeg de voorbije dagen af te rekenen met barsten in de vloeren maar ook in de voor- en achtergevels. Vermoed wordt dat door de wateroverlast van vorig jaar een deel van de funderingen werd aangetast”, verduidelijkt directeur Luc Uylenbroeck. Een architect- en een studiebureau gaan nu de stabiliteit van het gebouw onderzoeken maar de schooldirectie nam het zekere voor het onzekere en sluit voorlopig de vleugel. Daarin zaten 4 klassen uit de eerste graad en een kleuterklas. Aan de leerlingen werd gevraagd om indien mogelijk vandaag en morgen thuis te blijven. Voor de andere leerlingen is er uiteraard opvang voorzien.

Vanaf maandag kunnen de leerlingen opgevangen in het oude klooster aan de Garebaan. Daarover heeft de directie een akkoord kunnen bereiken met het Woonzorgcentrum Sint-Antonius.

Gevraagd: helpende handen

Om de klassen zo snel mogelijk te verhuizen is de school op zoek naar helpende handen. Wie vrijdag of zaterdag de mouwen wil stropen, kan zich best vooraf melden bij de directie via directie@donboscospl.be