Donderdag en vrijdag hinder op E19 richting Antwerpen en op Ring rond Brussel

Donderdagavond en nacht van donderdag op vrijdag: asfalteringswerken

Op donderdagavond (9 november) krijgen twee rijstroken op de E19 richting Antwerpen een nieuwe asfaltlaag. Deze werken zullen met hinder gepaard gaan voor het verkeer op de E19 richting Antwerpen en op de buitenring (R0). De werken starten om 20u en zullen de hele nacht duren.

Vrijdag: zwaardere ochtendspits, ook file verwacht in de namiddag

Op vrijdag zullen er op hetzelfde stuk weg (van de aansluiting met de Ring tot aan de afrit Vilvoorde Cargo) markeringswerken gebeuren. Bij die werken, die aansluitend op de asfalteringswerken (rond 6u ‘s ochtends) zullen beginnen, zullen er twee van de vier rijstroken ingenomen worden. De werken zullen dan ook met aanzienlijke hinder gepaard gaan en dat niet alleen op de E19 want het Vlaams Verkeerscentrum verwacht dat de file zal terugslaan op de binnenring en de buitenring. Ook bestuurders die de ring nemen om richting Leuven, Namen of Waterloo (binnenring), of richting Antwerpen (A12) of Gent (de buitenring) te rijden, zullen mogelijk bijkomende hinder ondervinden.

Vlotter verkeer na de aanpassingen

Na de aanpassingen van de markeringen zal er plaatselijk een extra rijstrook beschikbaar zijn voor het verkeer. Bestuurders zullen daardoor - vooral tijdens de avondspits - een verbetering van de doorstroming opmerken op de E19 en op de Ring rond Brussel. Minister van Mobiliteit en Openbare Ben Weyts kondigde vorig jaar al enkele aanpassingen van de wegmarkeringen op de drukke knooppunten van de Ring rond Brussel (R0) aan. Toen werden de markeringen aan de A201 (tussen de Ring rond Brussel en de luchthaven van Zaventem) aangepast. Recenter werden ook gelijkaardige verbeteringen aangebracht op de E40 richting Brussel en de E40 richting Leuven.

De komende weken staan gelijkaardige ingrepen gepland op de E40 in Groot-Bijgaarden en op de Ring rond Brussel in Strombeek-Bever en Zellik.