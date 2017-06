Donderdag zelfs 34 graden in Vlaams-Brabant

Ook vandaag en morgen haalt het kwik de 30 graden. Woensdag kunnen we even ademhalen, het wordt dan ‘slechts’ 25 graden warm. Maar donderdag wordt het tropisch heet met maxima rond 34 graden in Vlaams-Brabant. Op het einde van de dag is een lokaal warmteonweer niet uitgesloten.

Vrijdag doet een westenwind het ‘afkoelen’ tot 27 graden. Volgend weekend daalt het kwik naar 22 graden wat normale waarden zijn voor deze tijd van het jaar. (foto Luc Oscé Beersel)