Doodrijder Merel krijgt in beroep 5 jaar cel en levenslang rijverbod

De doodrijder van Merel de Prins (12) krijgt ook in beroep vijf jaar cel, 6.000 euro boete en een levenslang rijverbod. De 21-jarige dader uit Schaarbeek reed het meisje meer dan een jaar geleden dood op een fietspad in Vilvoorde. Bovendien reed hij te snel, beschikte hij niet over een rijbewijs en was hij al verschillende keren veroordeeld.