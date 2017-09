Doodrijder Merel wil vroeger vrijkomen

Mohammed Aytekin, de 23-jarige man die Merel De Prins doodreed in Vilvoorde, wil vervroegd vrijkomen. Dat meldt De Standaard. Aytekin zit nog maar net opnieuw in de gevangenis na een medische behandeling.

Aytekin gaf zich gisteren aan bij de politie nadat hij om medische redenen tijdelijk was vrijgekomen. Nu hij terug in de cel zit in Sint-Gillis heeft hij onmiddellijk een verzoekschrift ingediend om over een paar maanden voor de strafuitvoeringsrechtbank te verschijnen. Aytekin wil namelijk vervroegd worden vrijgelaten, eens hij een derde van z’n straf van vijf jaar heeft uitgezeten. Aytekin liet via z’n advocaat ook cassatieberoep aantekenen tegen de Brusselse strafuitvoeringsrechtbank die z’n vraag weigerde om onderzocht te worden voor z’n oogziekte.