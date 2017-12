Doodsteek voor Uplace? Raad van State vernietigt ruimtelijk uitvoeringsplan

Volgens de Raad van State voorzien de aangepaste ruimtelijke plannen geen vermindering, maar net een “substantiële toename” van de toegelaten handelsoppervlakte binnen de Uplace-zone en vernietigt het daarom het ruimtelijk uitvoeringsplan.

Door die uitspraak komt de bouw van Uplace juridisch op losse schroeven te staan. Zonder een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan kan het winkelcomplex namelijk niet vergund worden en kan de bouw dus ook niet starten.

Reactie Uplace: constructieve opstelling

Bij Uplace zelf zijn ze niet verrast over het arrest van de Raad van State. Wel wordt volgens Jan Van Lancker, CEO van Uplace, door het arrest nu een pauzeknop ingedrukt: “Met de beslissing van de Raad van State belanden de langverwachte en broodnodige beslissingen weer in de wachtkamer. Er wordt daardoor op de pauzeknop gedrukt voor de ontwikkeling van duizenden jobs in de regio, die vandaag kampt met meer dan 16.000 werkzoekenden.”

Uplace wacht nu op een beslissing van de Vlaamse regering. Die zette een bemiddelaar aan het werk die met de zeven bezwaarindieners een oplossing zoekt. Intussen werkt het constructief mee aan een oplossing en is het bereid een hernieuwde invulling van het project te overwegen.

Reactie burgemeester Bonte: goed voor Vilvoorde, slecht voor andere projecten

Burgemeester Hans Bonte (sp.a) van Vilvoorde is tevreden met de definitieve njet van de Raad van State. “Voor Vilvoorde is dit arrest vanzelfsprekend een goeie zaak,” zegt Bonte. Volgens hem zou het absurd zijn mocht de Vlaamse regering nu nog bijkomende initiatieven lanceren om de brownfieldconvenant te realiseren. “Men moet definitief een punt zetten achter deze Uplace-saga,” vindt hij.

Hij wijst er ook op dat door dit arrest een aantal belangrijke projecten in onze regio op de helling komen te staan. “Met de vernietiging van het ruimtelijk uitvoeringsplan Vilvoorde-Machelen vallen we terug op het ruimtelijk uitvoeringsplan dat in de jaren ’70 is opgemaakt,” legt Bonte uit. “Belangrijke projecten zoals de bouw van het nieuwe ziekenhuis, de CAT-site, de reconversie van de oude Renaultsite die al twintig jaar leeg staat, komen hierdoor op de helling,” zegt hij.

Bonte eist dat de Vlaamse regering de lokale besturen van Vilvoorde en Machelen of de provincie zelf een ruimtelijk plan voor de regio mogen opstellen.

Reactie burgemeester De Groef: nog altijd voor de komst van Uplace

Het college van Machelen staat nog altijd unaniem achter het project Uplace. “In een regio met meer dan 9 procent structurele werkloosheid kan het belang van zo’n project niet overschat worden,” aldus burgemeester Jean-Pierre De Groef (sp.a). Machelen wil de Vlaamse regering vragen om de planningsbevoegdheid te delegeren, zodat het ook zelf een ruimtelijk plan voor de regio kan opstellen.

Reactie VOKA Vlaams-Brabant: slag voor de regio

VOKA Vlaams-Brabant vindt de vernietiging van het uitvoeringsplan een slag voor de regio. “Het zet niet alleen Uplace op de helling, maar heel de geplande ontwikkeling van de zone. Het katapulteert ons ettelijke jaren terug in de tijd, terwijl er net nood is aan nieuwe ontwikkelingen, aan jobs en aan het wegwerken van die verlaten, vervuilde gronden. Dit is een verhaal van verliezers, van gemiste kansen. Het toont nog maar eens aan dat het in dit land aartsmoeilijk, zo niet onmogelijk is, om grote projecten te realiseren,” zegt Peter Van Biesbroeck, algemeen directeur van Voka Vlaams-Brabant.

Reactie NSZ: Niemand zit te wachten op Uplace

Volgens het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen kan de Vlaamse regering de beslissing van de Raad van Sate niet zomaar naast zich kan neerleggen. “De Vlaamse Regering moet de soap rond Uplace dit jaar nog afronden. Vijf minuten politieke moed volstaan. Het is duidelijk dat er geen juridische onderbouw is voor Uplace, dat niemand er eigenlijk op zit te wachten en dat er totaal geen draagvlak is in de Vlaamse samenleving voor dit megalomaan project," zegt Christine Mattheeuws, voorzitter van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen.

Reactie UNIZO: Uplace van tafel vegen

Ondernemersorganisatie UNIZO tot slot vindt de beslissing van de Raad van State een ‘voor de hand liggende beslissing’ en roept op om de plannen voor Uplace definitief van tafel te vegen. “Vooral van de Vlaamse overheid verwachten we dat ze nu voor eens en voor goed stopt met het investeren van tijd en energie in het project. We roepen de Vlaamse regering op om vooral extra te investeren in onze échte, bestaande winkelkernen," besluit jurist Michiel Verhamme van de UNIZO-studiedienst.