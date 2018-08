Door de droogte komen ratten steeds dichter

Wemmel heeft een rattenbestrijdingsplan via een intercommunale die drie keer per jaar de ratten bestrijdt. Vansteenkiste; "Maar dat is niet voldoende met deze temperaturen blijkbaar, vandaar de extra bestrijding. De kostprijs voor deze eenmalige ingreep is zo'n 1.000 euro, we willen daarna met de gemeente ook zelf meer optreden, maar moeten eerst nu ingrijpen in die zones."

Het probleem is dat de gemeentediensten momenteel door de hittemaatregelen en de vele zomer- en wijkfeesten overbevraagd zijn in een vakantieperiode, wanneer er dus ook minder mensen werken. "Zo kreeg Wemmel al te kampen met botulisme in de parken waardoor eenden en vissen worden getroffen. De ophaling van huisvuil gebeurt ook één uur vroeger al om 5 uur omdat het voor de werknemers met de hitte ondoenbaar is om na de middag bij de heetste temperaturen te werken. Maar dat resulteert in een extra ophaalshift waarbij zakken die later buiten gezet zijn, toch worden opgehaald", zegt Vansteenkiste. "We moeten die ook voor de hygiëne en veiligheid zo snel mogelijk verwijderen. Het is niet eenvoudig om iedereen aan te sporen restafvalzakken vroeger buiten te zetten."