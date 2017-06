Door tropische hitte drinken we meer waters (+28%) en meer frisdranken (+18%)

Nu de maxima vlotjes over de 30 graden klimmen drinken we 28,5% meer water en 18,3% meer frisdranken. Ook andere dranken worden meer geconsumeerd, maar de toename is minder sterk. Zo noteren de drankhandelaars voor wijnen en bieren een stijging van ongeveer 10%. “Voor de drankenhandelaars zijn deze tropische temperaturen een signaal om alle zeilen bij te zetten”, zegt Gilles Vandorpe, directeur van FEBED, dat is de federatie van Belgische Drankenhandelaars. “Een goede zomer maakt voor veel drankenhandelaars een groot verschil in hun winstcijfers op het einde van het jaar. Het weer bepaalt ook in grote mate of de festivals en diverse evenementen al dan niet een succes worden. Hoe meer volk deze initiatieven aantrekken, hoe meer werk voor de drankenhandelaar”, aldus Vandorpe. Het mooie zomerweer is welgekomen want de drankenhandelaars kenden een moeilijk voorjaar. Vooral de omzetcijfers voor traditionele pilsen waren niet goed. Zo wordt er meer en meer gekozen voor speciale bieren.