Dorpscentrum Rode ondergaat grondige metamorfose

De vernieuwing van het dorpscentrum in Sint-Genesius-Rode staat al enkele jaren bovenaan de politieke agenda. Vorig jaar kregen de plannen definitief vorm en na het bekomen van de nodige vergunningen kan Wegebo uit Vilvoorde eindelijk starten met de realisatie ervan. Onder meer de Dorpsstraat (vanaf het gemeentehuis tot de Bosstraat) de Oliebronstraat, het dorpsplein, en het kruispunt Fonteinstraat/Kerkstraat zullen een stevige facelift ondergaan.

Zo verdwijnt de parking op het Dorpsplein. Deze vrije ruimte zal gebruikt worden voor evenementen, markten of gewoon als ontmoetingsplaats. De parking naast de supermarkt blijft behouden maar wordt ook helemaal vernieuwd. Er komen onder meer een laadpaal voor elektrische wagens en 2 fietsenstallingen. Het dorpsplein wordt uitgerust met een aangepaste verlichting met LED-lampen. Ook rond de kerk en de bomen wordt sfeerverlichting geplaatst. En er komt ook een klein gemeenteparkje op twee percelen die de gemeente onlangs aankocht.

Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om het rioleringsstelsel in het centrum te ontdubbelen. Dit impliceert dat ook de betrokken bewoners hun regen- en afvalwater gescheiden moeten aanbieden.

Bereikbaarheid van het centrum

De bereikbaarheid van het centrum blijft volgens het gemeentebestuur gewaarborgd. Dus even snel naar de winkel blijft mogelijk. Parkeren doe je best in de Fonteinstraat of op de parking van Bpost. Op korte termijn verhuist het Aldi-warenhuis naar een nieuwe locatie langs de Hallesesteenweg. In de handelsruimte aan het dorpsplein zal wellicht een nieuwe winkel komen. (simulatiebeeld advies- en ontwerpbureau Sweco)