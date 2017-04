Dossier De Marie verdeelt meerderheid in Ternat

In Ternat is de meerderheid verdeeld over het omstreden dossier van bouwbedrijf De Marie. De gemeente werkt aan een ruimtelijk uitvoeringsplan om het bedrijf, dat voor een deel zonevreemd ligt, te regulariseren. Maar het bestuur geraakt het maar niet eens over het plan. Onder meer de burgemeester onthield zich tijdens een stemming op de jongste gemeenteraad.