Douglas Firs brengt try-out van nieuw album in thuisgemeente Meise

Van Douglas Firs, de band rond Gertjan Van Hellemont uit Meise, verschijnt binnenkort een gloednieuw album: ‘Hinges of Luck’. De schijf wordt officieel voorgesteld op 28 oktober in de AB in Brussel. Maar wie zolang niet wil wachten kan donderdag al van het nieuwe werk proeven tijdens een try-out in GC De Muze in Meise.