Drie bedrijven nog steeds dicht door waterlek op Brucargo

Op Brucargo in Machelen zijn nog altijd drie cargobedrijven dicht door het waterlek dat er vorige week ontstond. Het lek is intussen hersteld maar het spreekt voor zich dat de bedrijven heel wat economische schade hebben geleden.

Vorige week maandag spoelde een waterlek op de site van vrachtluchthaven Brucargo in Machelen heel wat ondergrondse verhardingen weg, met heel wat scheuren in muren en grondverzakkingen tot gevolg. Een week na het lek zijn drie bedrijven nog steeds verzegeld door de politie omwille stabiliteitsproblemen. “Onze burelen hebben we moeten verhuizen naar een ander pandje. We kunnen geen laad- en loskaaien gebruiken. En onze chauffeurs moeten hun auto achterlaten op een beperkte parking die we kregen aan de andere kant van de luchthaven”, reageert Marc Smets van het transportbedrijf Euro-Mex.

Ook de andere bedrijven hebben tijdelijk onderdak gekregen in een gebouw van Brussels Airport. Het is nog gissen naar de economische schade voor de bedrijven omdat de problemen nog niet achter de rug zijn. De recente grond- en stabiliteitsonderzoeken zijn immers niet positief. De vrachtwagen van de firma die de grondboringen uitvoerde, zakte gisteren zelfs door het asfalt. Watermaatschappij Vivaqua en Brussels Airport, dat eigenaar is van Brucargo, schuiven de hete aardappel naar elkaar door. Ze hebben wel een expert aangesteld die de zaak moet uitklaren.