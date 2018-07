Drie gemeentehuizen voorlopig beschermd als monument

Het Stadhuis van Vilvoorde is in tussen 1870 en 1873 gebouwd naar de plannen van de Brusselse architect Antoine Trappeniers. Het grote gebouw in eclectische stijl heeft zowel een ceremonieel deel als een administratief deel. Het stadhuis moest de economische bloei van het negentiende-eeuwse Vilvoorde tonen.

Het gemeentehuis van Dworp is 30 jaar jonger en is opgetrokken met kleurrijke materialen en vroege art-nouveau-elementen. Dat van Vlezenbeek, dat straks een congrescentrum wordt, is dan weer in de typische in de ‘landelijke Brabantse stijl’ van architect Courtens. Het gemeentehuis is gebouwd vlak na de Tweede Wereldoorlog.

“De drie beschermde gemeentehuizen in de Vlaamse Rand geven een fraai beeld van de geschiedenis van de bouw van gemeentehuizen in Vlaanderen. Samen tonen ze de evolutie die gemeentehuizen ondergingen van een representatief gebouw naar een functioneel en publieksgericht gebouw. Zowel de binnen- als de buitenzijde van de gebouwen zijn goed bewaard en zijn sleutelstukken in het oeuvre van de architecten,” aldus minister-president Geert Bourgeois.