Drie gewonden bij hevig gevecht in woning Ruisbroek

Het is nog niet duidelijk of de man in de woning van het koppel had ingebroken of werd binnengelaten. Wat wel vaststaat is dat in de woning in de Schoolstraat in Ruisbroek een hevig gevecht ontstond. De bewoners sloegen hevig bloedend op de vlucht richting Fabriekstraat. De andere man brak intussen binnen in een andere woning waar hij zich verschanste in de kelder. De omgeving werd afgesloten door de politie van de zone Zennevallei. Uiteindelijk gaf de man zich over. Het labo van de federale politie kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek. Omdat de man nog in het ziekenhuis ligt kon hij nog niet verhoord worden. (foto Mozkito)