Drie keer meer overtredingen door strengere geluidsnormen

Voor de periode van 1 mei 2017 tot en met 31 maart 2018 ging het om een totaal van 3.406 inbreuken. Die leidden tot 274 processen-verbaal, die werden verstuurd naar 58 luchtvaartmaatschappijen. Als we deze cijfers vergelijken met dezelfde periode een jaar voordien, dan zijn er bijna 3 keer meer overtredingen. Tussen 1 mei 2016 en 31 maart 2017 waren er immers maar 1.239 inbreuken, veroorzaakt door 1.105 vluchten.

Bijna de helft van die inbreuken werd in 2016-2017 begaan tussen 6 en 7 uur 's morgens, op een ogenblik dat nog steeds de strenge nachtelijke normen gelden.

Tot hoeveel boetes dit zal leiden, is nog niet bekend. De overtredingen moeten eerst naar de Procureur des Konings, die dan 6 maanden de tijd heeft om te oordelen of de overtreding zal vervolgd worden, wat in de praktijk bijna nooit gebeurt., zo laat het kabinet van Frémault weten. "Daarna keert de overtreding terug naar Leefmilieu Brussel, die de partijen hoort en een administratieve boete oplegt, waartegen nog wel beroep mogelijk is."

Luchtvaartmaatschappijen die de geluidsnormen overschrijden, betalen de bijkomende boete vaak niet. In totaal staat nog 15 miljoen euro open. Volgens minister Frémault is er wel beterschap en beginnen de luchtvaartmaatschappijen te beseffen dat ze vroeg of laat toch moeten betalen.