Drie koperdieven betrapt bij Sun Chemical in Ternat

Sun Chemical ging in 2015 failliet. Sindsdien is de site verlaten. Zondagavond verschaften dieven zich een toegang tot de site door de draadomheining door te knippen. Nadien forceerden ze een toegangsdeur tot een ruimte met elektriciteits- en zekeringskasten. Daar verwijderden ze verschillende koperen bevestigingsstukken en draden.

Toen ze de aanwezigheid van een veiligheidsagent opmerkten, zijn ze op de vlucht geslagen. Onmiddellijk werd de politie gealarmeerd. Die vonden de daders, 3 Roemenen, in een tuinhuis van een nabij gelegen woning. Volgens de verdachten voerden ze in het bedrijf afbraakwerken uit in opdracht van een andere persoon. Ze worden vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die zal oordelen over hun verdere aanhouding