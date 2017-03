Drie piepjonge koppels geven hun jawoord in Vilvoorde

In het stadhuis van Vilvoorde vinden ieder jaar 120 huwelijken plaats, maar vandaag voltrok zich een wel heel bijzondere huwelijksplechtigheid. Drie koppels van de derde kleuterklas van Basisschool De Knipoog stapten in het huwelijksbootje.

“We werken momenteel in de klas over verliefd zijn en trouwen. De voorbije week hebben we verschillende activiteiten en spelletjes rond dit thema georganiseerd. En om het zo echt mogelijk te maken, maken we deze uitstap naar het stadhuis”, vertelt ons de kleuterjuf van de derde kleuterklas. Op zo'n belangrijk moment mocht natuurlijk ook RINGtv niet ontbreken. Een uitgebreide sfeerreportage over de piepjonge tortelduifjes zie je vanavond op RINGtv.