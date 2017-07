Drie schepenen op verkiezingslijst N-VA Affligem

N-VA heeft binnen de huidige coalitie in Affligem 3 schepenen en de partij wil die 3 namen ook ten volle uitspelen bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Volgens de nieuwe afdelingsvoorzitter Jelle Stassijns zorgden de 3 schepenen tijdens deze bestuursperiode voor een spaarzaam en gezond financieel beleid, waardoor er geld vrij komt voor infrastructuur en dienstverlening aan de bevolking.

Schepen van Openbare Werken en Mobiliteit Guy Uyttersprot, die in 2012 de lijst trok, kiest er bewust voor om de lijst van N-VA in 2018 te duwen. Schepen van Financiën en Milieu Bert De Roeck schuift een plaatsje op en gaat van de derde naar de tweede plaats op de lijst in 2018. Schepen van Communicatie, Lokale Economie en Vlaams Beleid Belinda Everaert wordt lijsttrekker. Bij de vorige verkiezingen stond zij nog op de tweede plaats. "Wellcht wordt N-VA zo de enige partij in Affligem met een vrouw aan de kop."