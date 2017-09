Dries De Vis (23) uit Londerzeel schittert in ‘Voor de leeuwen’ (één)

De acht kandidaten werden geselecteerd tijdens de audities waarbij zo’n 40 would-be comedytoppers hun kans waagden. De finalisten vechten zes weken lang om de gulle lach van het publiek en de bekendste comedy-talenten uit Vlaanderen. Donderdag waren dat Maaike Cafmeyer en de Tollembeekse lolbroek Urbanus.

Onder de 8 kandidaten herkennen we ook een regiogenoot: de 23-jarige Dries De Vis uit Londerzeel. Dries is niet aan zijn proefstuk toe. Als tiener acteerde hij in de musicals Pinokkio en Kuifje en de Zonnetempel. Naast gastrollen in Witse en Familie kaapte hij ook de hoofdrol weg in de Ketnetserie-GoGoGo. Naast acteren beklimt Dries ook regelmatig het podium met zijn groep A12 en de coverband Dries & De Belgen.

Maar

Nu waagt hij zich dus ook aan een comedy-carrière. In de eerste aflevering kroop hij alvast in de huid van … presentator en zanger Bart Peeters die ‘Voor de leeuwen’ aan elkaar praatte. Bekijk hier de prestatie van Dries op Eén. (foto’s © Joost Joossen – VRT)