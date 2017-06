Dringend gezocht: plukkers voor zelfpluktuin ’t Beizenhofke Lembeek

't Beizenhofke in Lembeek, een zelfpluktuin voor frambozen, zoekt dringend plukkers. Door de zomerse weersomstandigheden van de afgelopen weken zijn de frambozen namelijk veel vroeger rijp dan normaal. En dus moeten ook de plukkers wat vroeger in actie komen.

“Het frambozenseizoen is dit jaar vroeger gestart door het zomerweer dat we in de lente hebben gekregen en ook door de hittegolf van de voorbije dagen. En dat maakt dat het fruit sneller is gerijpt. Ik schat dat hier nu 200 tot 300 kilo vers fruit hangt dat dringend geplukt moet worden”, vertelt Filip Frimout, de Bezieler 't Beizenhofke Lembeek. En dat plukken kan iedereen doen, want het is een zelfpluktuin. Al doet Filip dezer dagen ook een beroep op uitzendkrachten om zeker geen fruit verloren te laten gaan. De frambozen zijn trouwens opvallend dikker dan de de vruchten die je in de meeste supermarkten vindt.

Wie interesse heeft om te plukken kan Filip Frimout contacteren via www.tbeizenhofke.be of via zijn Facebookpagina.