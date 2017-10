Dringende herstelling aan stuwsluis Dender in Teralfene

Midden augustus werd ernstige schade vastgesteld aan één van de opwaartse sluisdeuren van de sluis in Teralfene. "Sindsdien is de sluis volledige gestremd voor alle verkeer over het water", zegt Claudia Van Vooren van Waterwegen. "Het is noodzakelijk om de opwaartse deuren volledig te vernieuwen om de scheepvaart op de Dender mogelijk te maken. De nieuwe stalen deuren werden op maat gemaakt in ons eigen atelier in Mol. Momenteel staat de sluis droog en worden de nieuwe deuren aangebracht."

Vermoedelijk zullen de werken nog tot eind volgende week duren. Al een tijdje geleden raakte bekend dat de sluis in Teralfene op termijn zal verdwijnen.

Foto Persinfo.