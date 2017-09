Zij krijgen nu nog water bedeeld via de Intercommunale Watermaatschappij voor Vlaams-Brabant. Vanaf 1 januari zal dat via De Watergroep zijn. Die is goedkoper. De overstap gebeurt automatisch. Inwoners van Halle en Buizingen moeten dus niets doen. De inwoners van de andere deelgemeente Lembeek waren al aangesloten bij De Watergroep.