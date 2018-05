De gemeenteraad van Drogenbos kan zich niet vinden in het voorstel van de eigenaars van de Shopping Cascade voor nieuwe in- en uitritten. Volgens de gemeenteraad zullen de plannen de mobiliteit niet ten goede komen.

Drogenbos tegen voorstel in- en uitrit shopping

De eigenaars dienden volgens Het Nieuwsblad een bouwaanvraag in om op de site van de Shopping Cascade de ingang langs de Langestraat willen omvormen tot een uitgang met bijkomende rijstrook. De nieuwe inrit zou dan komen op de Verlengde Stallestraat. De gemeenteraad ziet dat voorstel niet zitten. Er wordt gevreesd dat het voorstel nefast is voor de mobiliteit rond het shoppingcentrum. Het dossier gaat nu naar provincie. Beroep is nog mogelijk.