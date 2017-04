Dronken chauffeur beschadigt twee woningen in Ternat

Rond 3u vannacht reed een bestuurder die gedronken had tegen een paaltje in de Kapelleveld ter hoogte van nummer 65. De bestuurder reed daarna gewoon door. Maar toen hij een buurman zag, die door de klap wakker was geworden, raakte de bestuurder blijkbaar in paniek. Hij reed eerst twee woningen en een omheining aan en vluchtte daarna weg.

De buurman kon de nummerplaat noteren en zo slaagde de politie erin om de bestuurder op te sporen. Die gaf de feiten toe en blies uren later nog altijd positief. Zijn rijbewijs werd door het parket voor 15 dagen ingetrokken.