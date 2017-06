Droogte wordt niet erkend als ramp

Onder meer de Boerenbond had er op aangedrongen om de aanhoudende droogte te erkennen als landbouwramp. Maar zo uitzonderlijk was de droogte blijkbaar niet. "Het KMI heeft vastgesteld dat de periode van 1 mei tot 15 juni 2017 niet uitzonderlijk droog was. In 1989, 2001, 2011 werden lagere hoeveelheden neerslag gemeten", klinkt het in een mededeling van Schauvliege.

Het KMI zal nu het ruimere voorjaar van 2017 beoordelen. Mogelijk wordt de droogte dan wel erkend. Want sinds vorige zomer is er gemiddeld toch 60% minder neerslag gevallen. En daar hebben tuin- en landbouwers zwaar onder te lijden. Onder meer landbouwer Johnny Vandewalle uit Merchtem luidde enkele weken geleden in het RINGtv-nieuws de alarmbel. Hij vreest voor de oogst van zijn ajuinen, aardappelen en tarwe.