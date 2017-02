Drugsbaron van Vilvoords XTC-lab veroordeeld tot 15 jaar cel

In de zomer van 2013 rolde de gerechtelijke politie van Asse een drugsbende op die in labo’s in Vilvoorde en Chimay methyleendioxymethamfetamine (MDMA) produceerde. Dat is een stof waarvan xtc gemaakt wordt. De bende was zeer productief. Want met het goedje dat in Vilvoorde en Chimay aangemaakt werd, konden tussen de 76 en 117 miljoen xtc-pillen geproduceerd worden. Dat is meer dan het jaarlijks verbruik in België.

Het kopstuk was er in augustus 2013 in geslaagd te vluchten toen de politie de hele bende oprolde en de labs ontmantelde. Hij werd in februari vorig jaar opgepakt in Libanon, waar hij verbleef met een vals paspoort. Het gerecht vermoedt dat de man daar nieuwe drugslaboratoria wilde oprichten.