Drugsbaron Vilvoords XTC-lab geeft zichzelf aan

De spilfiguur van het grootschalige XTC-lab dat in 2013 werd ontdekt in Vilvoorde, heeft zichzelf aangegeven bij de federale gerechtelijke politie in Asse. De man stond op de Most Wanted-lijst van Europol.

De Belgische crimineel was het kopstuk van een bende die XTC maakte. In de zomer van 2013 werd die bende van 13 personen opgerold en ontdekte de gerechtelijke politie grootschalige labo’s waar de drugs werden gemaakt in Vilvoorde en Chimay. De crimineel werd veroordeeld tot 15 jaar cel, maar was spoorloos. Hij belandde op de Most Wanted-lijst met gezochte gevaarlijke criminelen. Vanmiddag heeft hij zichzelf aangegeven bij de gerechtelijke politie in Asse.