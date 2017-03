In Vilvoorde heeft de politie woensdagavond een 41-jarige drugsdealer aangehouden. Tijdens een huiszoeking in zijn woning trof de politie ongeveer 80 gram cannabis aan en een serre waarin plantagemateriaal aanwezig was voor teelt van verdovende middelen. Het parket van Halle-Vilvoorde leidt de verdachte vandaag voor de onderzoeksrechter voor het bezit, verkoop en vervaardigen van verdovende middelen.