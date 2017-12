Druivenstreek kleurt even Catalaans

Op donderdag 7 december staat een grote betoging van Catalanen in het Jubelpark in Brussel op het programma. Daardoor zijn alle hotels in Brussel volgeboekt en ook in de rand rond Brussel is dat in vele gemeenten het geval. Vooral in de Druivenstreek vertoeven veel Catalanen en dat hoeft niet te verbazen. 4 Jaar geleden logeerden al eens tientallen Catalanen in onder andere het nationale Chiroheem de Hagaard. Ook deze keer is de Hagaard een verblijf voor de Catalenen. Met 350 logeren ze in de Druivenstreek, onder andere ook bij vele gastgezinnen.

Woensdagavond krijgen de Catalanen een typsich Vlaams gerecht (koninginnehapje) voorgeschoteld in den Turf. Verwacht wordt dat de Catalanen daar zullen worden verwelkomd door een delegatie van het schepencollege van Overijse.